صحيفة بيلد الألمانية: كيميتش نجم البايرن على أبواب الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن بايرن ميونخ فتح الباب لرحيل كيميتش عن صفوف الفريق وبات الأقرب لضمه هو بايرن ميونخ الألماني.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي خط وسط بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وليون جورتيسكا في مواجهة فولفسبورج غدا الأربعاء ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب غيابهما عن مواجهة شتوتجارت مطلع الاسبوع بسبب المرض.

وقال المدير الفني للفريق توماس توخيل للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نتلقى الأخبار أولا بأول كل ساعة أو ساعتين، نأمل في أن يتمكنا من اللعب لكن الوقت ضيق للغاية".

وشارك الثنائي، الظهير الأيسر رافائيل جويريرو واللاعب الشاب أليكساندر بافلوفيتش في خط الوسط في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على شتوتجارت 3 / صفر، وقدما أداء جيدا.