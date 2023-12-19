مدير رابطة الدوري السعودي يفاجىء الجميع بتصريح مثير عن ميسي

فتح مايكل إيمينالو مدير رابطة دوري المحترفين السعودي الباب أمام ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري روشن في الفترة المقبلة.

وقال مايكل إيمينالو في تصريحات صحفية عن إمكانية التعاقد مع ميسي: عندما يكون لدينا القدرة على ضم اثنين من أفضل اللاعبين في العقود الماضية رونالدو وميسي، والجمع بينهما في دوري واحد مرة أخرى، فالطبع هذا سيخلق المزيد من الإثارة التي لا تصدق.

وتابع: بالتأكيد الأمر سيكون ممتعًا للجماهير، ونحن نتطلع إلى ذلك، وعلى يقين أن ميسي إذا كانت لديه الرغبة والطموح في مواصلة الأداء، والقيام بذلك في المملكة، سنكون قادرين على جلب نادٍ له لمهاراته، فإذا أراد المجيء إلى هنا سنعمل جاهدين لإيجاد نادٍ له.