القناص زاها يوقع لنادي سعودي.. تقارير تركية تكشف التفاصيل

كشفت بعض التقارير التركية عن توقيع ويلفريد زاها لاعب فريق جالطة سراي التركي لأحد الأندية السعودية.

وبحسب صحيفة "turkiyegaetei" التركية فإن زاها أنهى اتفاقه مع أحد الأندية السعودية والتوقيع لهم للانضمام إلى صفوفهم في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن عقد اللاعب سيكون لمدة ٣ مواسم مقابل ٦٠ مليون يورو وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وتبحث الأندية السعودية في الوقت الحالي عن أفضل اللاعبين وضمهم في ميركاتو الشتاء.

ولم يتم الكشف بعد عن إسم النادي السعودي والذي أنهى الاتفاق مع زاها والذي كان قريبا في وقت سابق من النصر.