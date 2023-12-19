خطوات سعودية لتعزيز العلاقات الصناعية مع اليابان في قطاعي الصناعة والتعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة حققت مجموعة من الإنجازات اللافتة في قطاعي الصناعة والتعدين، منها وصول عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى أكثر من 11 ألف مصنعًا، برأس مال يتجاوز 1.432 تريليون ريال.

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وقال الخريف، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، و19 شركة يابانية، بحضور عدد من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إن المملكة تمتلك ثروة ضخمة من المعادن، تضم مخزونات كبيرة من المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، والألمونيوم، والفوسفات، والذهب، والعناصر الأرضية النادرة، وجميعها تدخل في صناعات مهمة، كصناعة الطيران، وبطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة أطلقت الإستراتيجية الشاملة للتعدين، لتطوير قطاع التعدين واستغلاله الاستغلال الأمثل، من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن، كما شمل أيضاً إقرار نظام الاستثمار التعديني، وهو نظام حديث يوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، كما يتيح لهم البيانات الجيولوجية، ويتضمن مجموعة من الحوافز الجاذبة لاستثماراتهم.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها المملكة قبل أكثر من عام تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُصدر المنتجات عالية التقنية، ويُسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل 12 قطاعاً إستراتيجياً ومتنوعاً، وهذا القطاعات توسع نطاق الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة، مضيفاً أن الاستراتيجية تتوائم مع أفضل الممارسات العالمية، وقد روعي في بنائها 25 توجهاً عالمياً مثل، الثورة الصناعية الرابعة، ومعايير الاستدامة الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الصفري للكربون.

وقال الخريف : "إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لا تعالج احتياجاتنا المحلية فحسب، بل تشارك أيضاً في حل تحديات سلاسل التوريد العالمية، التي واجهت بعض المشاكل في السنوات القليلة الماضية"، مضيفاً: "نحن بلد صناعي وقد كنا لسنوات عديدة، وكان تركيزنا الرئيسي في الماضي هو الصناعات التي تشمل النفط والغاز".

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وتابع وزير الصناعة: من الإنجازات المحققة في قطاع التعدين إطلاق أكبر مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع من الدرع العربي، وقد أظهر المسح نتائج واعدة، حيث نعمل على إعادة حساب الثروات المعدنية للخروج بقيمة جديدة تختلف عن السابقة، التي تبلغ 1.3 تريليون دولار، وسنعلن عن تقديرنا الجديد خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في شهر يناير المقبل.

كما أوضح، أن الإنجازات في قطاع التعدين شملت إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عاماً من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية، وتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.

ودعا "الخريف" الشركات والجهات اليابانية، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير المقبل.

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