مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع لاعب أبها

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات كريتشوفياك لاعب فريق أبها.

وبحسب صحيفة الموندو فإن برشلونة يرغب في ضم لاعب أبها وهناك اعجاب كبير بمستواه.

وتتوالى الأخبار السيئة على فريق برشلونة الإسباني فبعد النتائج غير المرضية الأخيرة التي يعاني منها، الآن جاء دور الإصابات.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيدري لاعب وسط الفريق الكتالوني تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات الصباحية رفقة فريقه.

وحسب الصحيفة لم تتحدد بعد المدة التي سيغيب عنها بيدري ولكن مبدئيا لن ينضم لقائمة الفريق المشاركة ضد ألميريا الأربعاء المقبل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.