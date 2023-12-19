لاما بروجيكت.. مشروع “موزيلا” لإنهاء احتكار الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية مستخدميه

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاقها مبادرة جديدة مفتوحة المصدر تحمل اسم "Llamafile"، بهدف تحقيق تنوع وشفافية في ميدان الذكاء الاصطناعي، بمساعدة الأفراد على تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة دون الحاجة إلى وحدة معالجة مركزية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي بيان عبر موقعها، أشارت موزيلا إلى أن مبادرتها الجديدة تساعد في إزالة بعض الحواجز المحيطة بالذكاء الاصطناعي، إذ تجمع Llamafile كل التعقيدات الموجودة في روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في ملف واحد، حيث يستطيع المستخدم بعد ذلك تشغيل هذا الملف ضمن ستة أنظمة تشغيل مختلفة، وهي ويندوز وماك ولينكس وOpenBSD وFreeBSD وNetBSD. ويمكنك تشغيل الملف الذي يجمع جميع النماذج اللغوية الكبيرة بسهولة ضمن حاسوبك، دون الحاجة إلى الوصول إلى السحابة.

ويعني امتلاك الملف أنه يمكنك أيضًا نقله إلى جهاز تخزين، إذا اخترت ذلك، لاستخدامه في مكان آخر. وتشير موزيلا إلى مبادرة Llamafile بأنها الذكاء الاصطناعي المحلي، موضحة أنه يمكنك أيضًا إيقاف الاتصال بالإنترنت ونشر الذكاء الاصطناعي المحلي وقتما تشاء.

وتروج موزيلا لمبادرتها تلك بأن المصدر المفتوح -الذي تقوم عليه- هو أحد أقوى الإجابات لحل مشكلة الخصوصية والتحكم والوصول المشكوك فيها في نماذج أخرى مثل Chat-GPT. وتضيف أن "Llamafile" بمثابة فتح "الصندوق الأسود" للذكاء الاصطناعي والسماح للناس بالنظر إلى الداخل.

وتضيف: "إذا كان بإمكانك فحص تقنية ما بالكامل، فإنه يمكنك بكل سهولة فهمها وتغييرها والتحكم فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للشفافية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر Llamafile أن يزيد من الثقة والأمان".