جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أوراوا الياباني بمونديال الأندية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويلتقي مانشستر سيتي ضد أوراوا ريدز الياباني مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وخرج هالاند من تشكيل مانشستر سيتي، وكذلك كيفين دي بروين وذلك بسبب الإصابة.

ويقود فيل فودين الهجوم، بينما يجلس جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي – مانويل أكانجي – جون ستونز – كايل ووكر

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيز

الهجوم: جاك جريليش – فيل فودين – بيرناردو سيلفا

ويلعب الفائز من نلك المباراة ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، والخاسر ضد الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.