خطوات عليك اتباعها لتجنب حوادث سخانات المياه

قال وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن كثير من تركيبات السخان في المنازل خاطئة، مشددًا على أن إهمال المعايير الصحيحة في توصيل مثل هذه الأجهزة قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.

وفي مداخلة عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أشار "الذياب" إلى عدد من الخطوات الواجب اتباعها من قبل المواطنين للتأكد من سلامة توصيل أجهزة السخان داخل منازلهم، ناصحًا بضرورة قراءة الدليل الإرشادي المتوفر مع هذه الأجهزة ومتابعة الفني خلال التركيب، وفق هذا الدليل.

كما نبه في سياق حديثه، إلى ضرورة توصيل السخان بدائرة كهربائية مستقلة وبمفتاح خاص بقدرة 45 أمبير على الأقل، ناصحًا باستخدام قاطع كهرباء RCBO، الذي يساحم في الحماية من التحميل الزائد على دائرة الكهرباء ويمنع التسريب الأرضي للكهرباء، وبالتالي تجنب الحوادث.