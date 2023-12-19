كأس العالم للأندية.. أكثر من 500 إعلامي يوثقون معالم جدة التاريخية والسياحية

تشهد بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023" التي تحتضنها محافظة جدة منذ 12 ديسمبر الجاري، حضوراً طاغياً لأكثر من 500 إعلامي عربي ودولي، لتغطية أحداث مجريات البطولة، من مباريات وتدريبات، ومناطق تواجد اللاعبين، إلى جانب توثيق المناطق السياحية والثقافية والخاصة بالجماهير.

واستثمر الإعلاميون تواجدهم بجدة في بث تقارير صحفية مصاحبة للبطولة بالإضافة إلى تسليط الضوء على معالم محافظة جدة، ومناطقها التاريخية، حيث تواجد العديد منهم في منطقة "جدة البلد"، وتعرفوا عن كثب على المواقع الأثرية والتراثية، وأبواب المدينة القديمة، كما تجولوا في بيوتها القديمة ذات الرواشين الخشبية التي تحمل تاريخاً عريقاً.

وقام العديد من المصورين بتوثيق لحظات الشروق والغروب، على شاطئ الكورنيش الممتد على طول 110 كيلو مترات، ومناطق الألعاب المائية ومضمار الفورمولا 1 والفنادق العالمية، والمولات، والفعاليات الترويجية المصاحبة للبطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 هي النسخة الأخيرة التي يشارك فيها 7 أندية من قارات العالم، وتضم كلاً من نادي الاتحاد السعودي (المستضيف)، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وفلومنينسي البرازيلي.