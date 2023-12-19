28 ميدالية حصيلة الأولمبياد الخاص السعودي في بطولة ماليزيا للقوة البدنية

حقق الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص 28 ميدالية "20 ذهبية و8 فضيات"، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الكلاسيكية للقوة البدنية التي استضافتها مدينة جوهور بارو الماليزية خلال الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر الجاري.

وجاءت الذهبيات عن طريق حسن الحضريتي " 4 ذهبيات"، وراكان العتيبي "4 ذهبيات، وناصر الدوسري "4 ذهبيات"، وأحمد مجلي "4 ذهبيات"، أزهار آل سنان "4 ذهبيات.

فيما جاءت الفضيات عن طريق ياسر الشتوي، وعايدة عزيز بواقع 4 ميداليات لكل منهما، وذلك في منافسات ( السكوات / رفعة القرفصاء )، ( الديدلفت/ الرفعة المميتة )، و( البنش بريس/ الرفعة الصدرية).