رئيس الجمعية السعودية للسياح: السياحة السعودية حققت أرقامًا غير مسبوقة

قال الدكتور عماد منشي، رئيس الجمعية السعودية للسياح، إن ما حققته المملكة من زيادة في أعداد السياح وصلت إلى 142% خلال النصف الأول من العام 2023 "غير مسبوق"، مضيفًا أن هذا يوم تاريخي للمملكة العربية السعودية، التي نجحت في 6 أشهر فقط أن تجذب هذا الكم الهائل من السياح البالغ عددهم 53.6 مليون سائح.

وفي تصريحاته لقناة "الإخبارية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أوضح "منشي" أن المملكة اتخذت عدة خطوات خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في هذا النجاح، وعلى رأسها إعادة هيكلة التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة، ضمن فعاليات ومناطق سياحية على أعلى مستوى وبأعلى خدمة.

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يأتي ذلك، بينما أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات (تأشيرة السعودية)، والتي تخدم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.