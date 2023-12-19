الصليب الأحمر: الحرب على غزة تمثل “فشلاً أخلاقياً” للمجتمع الدولي

أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم، أن الحرب على قطاع غزة يمثل "فشلاً أخلاقياً" للمجتمع الدولي، حاثةً على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف هذه الحرب.

وقال سبولياريتش للصحفيين في جنيف بعد زيارات إلى غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة " لقد تحدثت عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يستمر فيه هذا الأمر هو يوم آخر لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة، وسيكون لذلك تأثير على الأجيال ليس فقط في غزة".

وذكرت "لا يوجد شيء دون اتفاق بين الجانبين، لذلك نحثهم على مواصلة التفاوض" لوقف الحرب.