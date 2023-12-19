محام: 5 حالات لا يقع فيها الطلاق اللفظي

كشف المحامي فايز العنزي، عن حالات لا يقع فيها الطلاق حتى وإن كان لفظيًا.

وقال العنزي، في لقاء معه ببرنامج "الشارع السعودي" على فضائية "السعودية" إن "الحالات التي لا يقع فيها الطلاق هي: طلاق غير العاقل، وطلاق من زال عقله، وطلاق السكران".

وأضاف أنه إذا كانت المرأة حائض أو نفاس وزوجها يعلم فلا يقع الطلاق أيضًا، وكذلك هو الأمر إن كان الشخص غضبان ويقول ألفاظ لا يدركها ولا يعيها.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة غير مسبوقة في معدل حالات الطلاق خلال العام 2022، وصلت لـ168 حالة يوميًا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

ووفق بيانات الهيئة؛ فإنه جرى تحرير 57 ألفًا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من 2020، بارتفاع 12.7% عن 2019، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي كمتهم رئيسي في ازدياد المعدلات.