الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف القتال في السودان على الفور

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، اليوم، لوقف القتال في السودان على الفور والمشاركة في مفاوضات سلام.

وأعرب في بيان عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في السودان بعد امتداد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة وسط البلاد وتجدد الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين في شمال دارفور.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيانه، أن الهجمات على المخيم الذي يقيم فيه النازحون بدارفور منذ 20 عاماً فتحت جراحاً قديمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهجمات في مدينة ود مدني فتحت جبهة جديدة، مؤكداً استعداد الاتحاد الأفريقي للعمل مع كل الأطراف لإنهاء الصراع بالسودان.