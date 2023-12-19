بريطانيا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في السودان

أعربت المملكة المتحدة في بيانٍ نشر اليوم، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف مؤخرًا في السودان، وخاصة في ولاية الجزيرة.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، إن المملكة المتحدة تدين أعمال قوات الدعم السريع العدوانية والاعتقالات التعسفية للمدنيين، خاصة مع تقدم قوات الدعم السريع نحو ودّ مدني، وهي مدينة حيوية معروفة بأنها ملاذ آمن للنازحين ونقطة محورية لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.

ودعت المملكة المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وذلك بعد التطورات المثيرة للقلق في مدينة الفاشر، حيث أُبلغ عن تجدد القتال بتاريخ 16 ديسمبر.

وشددت حكومة المملكة المتحدة على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدةً أهمية عملية سلام شاملة بقيادة مدنية؛ بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في السودان.