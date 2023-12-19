وزير الدفاع الأميركي: هجمات الحوثيين أثَّرت على الاقتصاد العالمي

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حسب بيان وزارة الدفاع، خلال جولته بالشرق الأوسط، اجتماعاً افتراضياً ضم وزراء ومسؤولي دفاع كباراً من 43 بلداً، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأبلغهم بأن هجمات الحوثيين أثّرت بالفعل على الاقتصاد العالمي، وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية بشكل جماعي.

وخلال اللقاء، تم إبلاغ المشاركين بأن الحوثيين نفذوا هجمات بأكثر من 100 «نظام جوي غير مأهول» وهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت 10 سفن تجارية، وأن هناك أكثر من 35 دولة مختلفة معنية بهذه السفن. وأشير خلال الاجتماع إلى أن الحوثيين احتجزوا السفينة التجارية «غالاكسي ليدر» وطاقمها الدولي المكون من 25 فرداً رهائن في 19 نوفمبر، ولا يزال الطاقم محتجزاً في اليمن.

وناقش المشاركون كيف تمثل الهجمات «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، وشددوا على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم. وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن ما بين 10 و15 في المائة من التجارة العالمية تمر في الوقت الحالي عبر البحر الأحمر، وتضطر شركات الشحن الدولية إلى إعادة توجيه مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسابيع إلى مدد تسليم السلع والمواد الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز.

وأعلن أوستن في ساعة متأخرة أمس (الاثنين)، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، عقب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي في بيان صدر الثلاثاء، في العاصمة البحرينية: «هذا تحدٍّ دولي يتطلب عملاً جماعياً... ولذلك فإنني أعلن اليوم عن إنشاء عملية (حارس الازدهار)، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات».

وأعلن أوستن أن المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة في المهمة الجديدة. وستجري بعض الدول دوريات مشتركة بينما تقدم دول أخرى دعماً استخباراتياً في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.