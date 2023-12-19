أخضر 17 يواجه اليمن في نهائي غرب آسيا بعُمان

يخوض المنتخب الوطني تحت 17 عامًا غدًا الأربعاء مباراته على نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن في السابعة والنصف مساءً بتوقيت عمان (السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على استاد السعادة بمدينة صلالة في عمان.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم الثلاثاء، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على التمارين التكتيكية.

يُذكر أن أخضر "تحت 17 عامًا" تأهل إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا بعد تغلبه أمس على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في حين تصدر مجموعته في دور المجموعات والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات الإمارات، سوريا، والأردن.