مانشستر سيتي يصطدم بفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تأهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على أوراوا ريدز الياباني 3-0.

وبذلك يواجه السيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل للنهائي عقب فوزه على الأهلي المصري بنتيجة هدفين دون رد.

فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.

سجل أهداف السيتي، لاعب أوراوا ماريوس هويبراتين بالخطأ في مرماه، وماتيو كوفاسيتش، وبرناردو سيلفا، في الدقائق 45+1، و52 و59.

ويسعى السيتي إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه بمونديال الأندية، ليتوج بخماسية هذا الموسم.

ويواجه الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل أوراوا الياباني، على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور نصف النهائي.