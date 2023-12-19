الرئيس التنفيذي لـ”تقدير المالية”: أزمة تهامة سببها الاعتماد على الاقتراض وبيع الأصول

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق موافقة 99.4% من مساهميها على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس، وذلك في حضور 13 مليونًا و294 ألفًا و387 من إجمالي المساهمين.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن تسليم أمين إجراء إعادة التنظيم المالي، مقترح إعادة التنظيم المالي للمحكمة التجارية في الرياض، فيما أعلنت قبل ذلك عن صدور قرار المحكمة التجارية في الرياض بتمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 150 يومًا.

وارتفعت خسائر الشركة، التي تعمل في مجال النشر وإدارة وتشغيل سلسلة مكتبات تهامة في المملكة، إلى 17.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2023، مقارنة بخسائر قدرها 11.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

أسباب الخسارة

ترجع الشركة هذه الخسائر إلى عدة عوامل، إذ تشير إلى انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 3.8 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي. وذلك لانخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 2 مليون ريال سعودي؛ نتيجة انخفاض إيرادات القطاع وإنهاء عقد تأجير مواقع إعلانية، وقطاع الإنتاج بما يقارب 0.9 مليون ريال سعودي، وانخفاض مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 1.4 مليون ريال.

بينما لفتت -في إيضاح أسباب الخسارة- إلى قيد مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة خلال الفترة الحالية بما يقارب 1.5 مليون ريال سعودي. وأيضًا ارتفاع المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 6.5 مليون ريال سعودي، كذلك قيد أتعاب قضايا ومطالبات بمبلغ 2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصروفات تسوية التزامات عقود عمالية بما يقارب 2.2 مليون ريال سعودي، وقيد خسائر ومخصصات للدعاوى القضائية ومطالبات بما يقارب 2.5 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية.

كما ذكرت -في معرض حديثها عن الخسائر- ما تنفقه من قيد مصروفات إعادة التنظيم المالي بما يقارب 2.1 مليون ريال سعودي، وكذا تسجيل خسائر الانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى بما يقارب 0.4 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع مخصص الزكاة بما يقارب 4.8 مليون ريال سعودي.

خسارة غير مبررة

يأتي ذلك رغم ارتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 0.6 مليون ريال بعد زيادة عدد الفروع، وفق ما ذكره موقع "أرقام" -المتخصص في متابعة سوق الأسهم السعودي- والذي أشار إلى ارتفاع حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 8 ملايين ريال سعودي، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات الأخرى بما يقارب 1.2 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي، لتسجيل أرباح ودائع بما يقارب 0.7 مليون ريال سعودي و0.5 مليون ريال سعودي عن أرصدة دائنة غير مطالب بها.

وأوضحت بيانات "أرقام" أنه خلال هذه الفترة تم قيد ربح من عمليات غير مستمرة بما يقارب 1.1 مليون ريال سعودي، وتمثل ربح المجموعة من قيام شركة الإنتاج المتكامل (شركة تابعة) ببيع حصتها في شركة قطرب للإنتاج الإعلامي (شركة زميلة). بينما تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق خسائر من العمليات المتوقفة (شركة إفنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) بما يقارب 1.4 مليون ريال سعودي.

وصرح هاني الغامدي الرئيس التنفيذي لـ"تقدير المالية"، في مداخلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء عبر فضائية "الإخبارية"، بأن أزمة "تهامة" تعود إلى اعتماد مجالس إداراتها على الاقتراض أو بيع الأصول، مضيفًا: "حتى تغطية مصروفات الشركة لم تكن من أنشطتها التشغيلية وإنما هي من الاقتراض"، وهو ما تفسره أرقام الأنشطة التشغيلية في التدفقات النقدية المسجلة بالسالب، رغم زيادات رأس المال المتوفرة للشركة.

وأكد الغامدي على التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة في الوقت الحالي، مضيفًا أن إعادة تأهيلها غير ممكن إلا عن طريق المساهمين، الذين سيكون عليهم أن يشكلوا تكتلات قادرة على منع إخفاقات وتجاوزات مجالس إدارة الشركة، من خلال مراقبة المستهدفات ومؤشرات الآداء، وإلا سيخسرون كل شيء.