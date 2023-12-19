بحضور المسحل.. الاتفاق يواصل تدريباته تحضيرًا للنصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته في التدريب الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعبه الرديف بالنادي.

تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لمواجهة النصر مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الانجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين وقائية وتقوية للعضلات في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب.

وبعد ذلك أدى الفريق تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، قبل أن يطبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية.

وكان التدريب قد شهد حضور ومتابعة من رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل.