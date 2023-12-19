المملكة تحقق المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالقطاع التقني

حققت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إنجازًا بحصولها على المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.

وجاء هذا الإنجاز الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في القطاعات كافة، والإيمان بقدراتها، ودورها الفعال في تحقيق الأهداف والإنجازات بما يحقق رؤية المملكة 2030.

كما جاءت هذه الجائزة نظير جهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة بعد تحقيق قفزة نوعية، حيث حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023، وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون.