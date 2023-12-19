التعاون يعاود تمارينه اليومية

عاود فريق التعاون تمارينه بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا عقب الإجازة التي منحها للاعبيه.

أجرى فريق التعاون مرانه عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب "وولفز بارك".

بدأت التمارين بالصالة الرياضية وتركزت على النواحي البدنية للاعبين.

أدى اللاعبون تمارين فنية منوعة عقب عمليات الإحماء.

شهد التمرين حضور رئيس النادي الدكتور سعود الرشودي.

ويستعد فريق التعاون لمواجهة الفتح يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.

ويحتل التعاون المركز الرباع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يحل الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة.