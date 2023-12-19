أكثر من 152 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران

أعلنت صحة نجران، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المستفيدين من خدماتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، والتي بلغت 152 ألفًا و 217 مستفيدًا، تلقوا الخدمة الطبية في العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران.

وأوضحت الإحصائيات، أن مستشفى الملك خالد استقبل 68 ألفًا و217 مراجعًا، بينما راجع مستشفى نجران العام 20 ألفًا و32مراجعًا، ومستشفى شرورة العام 14 ألفًا و745 مراجعًا.

وفي سياق متصل، قدمت العيادات الخارجية في مجمع إرادة للصحة النفسية خدماتها لـ 5 آلاف و457 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لمستشفى حبونا العام 9 آلاف و185 فردًا.

كما أشارت البيانات إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمراجعين في مستشفى الولادة والأطفال، والذين بلغ عددهم 18 ألفًا و169 فردًا، وفي مستشفى ثار العام بلغ العدد 8 آلاف و641 فردًا، وفي مستشفى يدمة العام بلغ 4 آلاف و232 فردًا، بينما في مستشفى بدر الجنوب بلغ ألفًا و289 فردًا، وفي مستشفى خباش العام ألفين و250 فردًا.