أخصائية تخاطب: ترك الطفل للمربية يُضر بقدرته على النطق

قالت أخصائية التخاطب أفنان الكربي، إن جلوس الطفل مع العاملة المنزلية أو المربية يؤدي إلى معاناته من صعوبات في التعبير؛ وذلك لأنه لا يتلقى حصيلة لغوية كافية كالتي تتوفر له بالتعامل مع الوالدين.

فيديو | أخصائية التخاطب أفنان الكربي: بسبب الجلوس مع العاملة أصبح الطفل يعاني صعوبة في التعبير.. واستخدام الأجهزة لأوقات طويلة يسبب اضطرابات الكلام عند الأطفال#الراصد pic.twitter.com/ZwxNCk8yII — الراصد (@alraasd) December 19, 2023

وأضافت "الكربي"، في مداخلة لبرنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة يؤدي أيضًا إلى اضطرابات في الكلام لدى الأطفال، فضلًا عن التأخر في المهارات الاجتماعية لديهم.

وحذرت أخصائية التخاطب من بيئة يسودها الحرص على الحماية الزائدة للطفل وتلبية جميع طلباته؛ مضيفةً أن هذا أيضًا ما يؤدي إلى تأخر في اللغة لديه.