لجنة الانضباط تغرم رئيس النادي ⁧‫الأهلي‬⁩ 60 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، فرض غرامة مالية ضد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة على رئيس النادي الأهلي، على خلفية تصريحه بعد مباراة الرائد عبر وسائل الإعلام، تتضمن إساءة إعلامية تجاه مسئولي المباراة وإثارة الرأي العام.

وجاء نص قرار لجنة الانضباط والأخلاق على النحو التالي:

أولاً: ثبوت مخالفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي/ خالد العيسى للمواد (50-2) و (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانياً: إلزام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بدفع غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً: تحذير رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع الرائد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية 9 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة من 17 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.