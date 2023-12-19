نجم الكرة السعودية السابق: لو شارك النصر أو الهلال في المونديال لتأهلا إلى النهائي

يرى نجم الكرة السعودية فؤاد أنور، أنه في حالة مشاركة النصر أو الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بدلًا من الاتحاد لتأهل أحدهما إلى النهائي.

وقال فؤاد أنور خلال استضافته على قناة "الإخبارية": "لو شارك النصر أو الهلال في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية كان وضعهما سيكون أفضل من الاتحاد".

وأضاف: "مانشستر سيتي فريق صعب ومتمكن لكن كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل، والدليل تفوق المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم".

وختم: "النصر والهلال بوضعهما الحالي كان في إمكانهما منافسة مانشستر سيتي في نهائي مونديال الأندية".

وتغلب الأهلي المصري على شقيقه الاتحاد بنتيجة 3-1، الجمعة، في الدور الثاني من من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد، الإثنين، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على أوراوا ريدز الياباني 3-0.

وبذلك يواجه السيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي، فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.