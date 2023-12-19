ناقد رياضي: مجيء ⁧‫محمد الشناوي‬⁩ إلى ⁧‫دوري روشن‬⁩ خطأ كبير

يرى الناقد الرياضي جمال عارف، أن قدوم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، إلى دوري روشن خطأ كبيرًا.

وقال عارف خلال استضافته في قناة "الرياضية": "مع كامل احترامي للشناوي حارس الأهلي المصري، لكن مجيئه إلى ⁧‫دوري روشن‬⁩ خطأ كبير نظرا لتقدمه في السن، ومستوياته متراجعه في الدوري المصري وحتى مع منتخب بلاده أيضًا".

وتابع: "أعلم أن نادي ضمك يرغب في التعاقد مع الشناوي، وإذا وصل عرضًا رسميًا للأهلي أتوقع أنه سيوافق على رحيله والتنازل عنه نظرًا لتدني مستواه خلال الفترة الأخيرة".

وختم: "أعتقد أن ضمك هو النادي الوحيد في دوري روشن الذي يرغب في التعاقد الشناوي".

وتغلب الأهلي المصري على شقيقه الاتحاد بنتيجة 3-1، الجمعة، في الدور الثاني من من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد، الإثنين، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على أوراوا ريدز الياباني 3-0.

وبذلك يواجه السيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي، فيما يلتقي أوراوا مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.