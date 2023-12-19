مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يُنقذ ثلاثيني من مضاعفات ورم متغلغل في الكلى

أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي (حاصل على شهادة التميز الدولية) عن إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم كبير في الكلية باستخدام تقنيات المنظار.

أجريت العملية بواسطة فريق طبي متخصص في جراحات المسالك البولية، وكان المريض، البالغ من العمر 33 عامًا، قد تقدم للمستشفى وهو يعاني من تكرار حدوث نزيف دموي أثناء التبول.

أكد الدكتور طارق الزهراني، استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس الفريق الطبي، أنه بعد استماع الفريق لشكوى المريض وفحص تاريخه المرضي، تم إجراء تحاليل مخبرية وفحص تصوير مقطعي (C.T Scan)، حيث أظهرت النتائج وجود ورم بطول 10 سم داخل الكلية اليمنى، ما دعا الفريق الطبي إلى التدخل الجراحي العاجل.

وأوضح الدكتور الزهراني أن العملية استمرت قرابة الساعة والنصف ساعة، وتمت باستخدام تقنيات المنظار وفتحات صغيرة بالبطن، حيث تم استئصال الورم والكلية المصابة دون حدوث أي نزيف.

وأضاف الدكتور الزهراني أن حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ بعد العملية، وانتهت مشكلة النزيف البولي بصورة نهائية، حيث تم نقل المريض إلى جناح التنويم، وبعد يومين تمت إعادته إلى منزله في حالة صحية جيدة.