تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نجح تشيلسي في الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بتغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح (4-2).

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة 16، وعاد تشيلسي إلى المباراة في الوقت القاتل بهدف أحرزه ميخايلو مودريك في الدقيقة 90+2.

وتأهل إلى نصف النهائي أيضًا فولهام عقب تغلبه على مضيفه إيفرتون (7-6) بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف سجله المدافع مايكل كين بالخطأ في مرمى إيفرتون في الدقيقة 41، مقابل هدف أحرزه البرتغالي بيتو لإيفرتون في الدقيقة 82.

وصعد ميدلزبره إلى نصف نهائي البطولة عقب فوزه العريض على مضيفه بورت فايل بثلاثية نظيفة.