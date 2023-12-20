مباريات اليوم..إنتر ميلان يواجه بولونيا فى مهمة التأهل لربع نهائى كأس إيطاليا

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالى مع نظيره بولونيا في المواجهة المقرر إقامتها في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا بالموسم الجارى 2023-2024.

ويخوض الإنتر مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة حيث يتربع النيراتزوري على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجارى 2023-2024، وذلك بعد مرور 16 جولة من مسابقة الكالتشيو حتى الآن.

حقق فريق إنتر ميلان فوزا مهما على حساب لاتسيو بنتيجة 2-0، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "الأولمبيكو"، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإيطالي.

انتر ميلان عزز صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 41 نقطة من إجمالى 16 مباراة خاضها فى المسابقة، حيث حقق 13 انتصارا بالإضافة إلى تعادلين وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويتفوق إنتر ميلان فى ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف برصيد 37 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

ونجح إنتر ميلان في توسيع الفارق مع السيدة العجوز أشرس منافسيه هذا الموسم على لقب الدوري الإيطالي، من خلال تحقيق النقاط الثلاث