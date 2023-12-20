جيرارد يطلب التعاقد مع مدافع النصر

يرغب ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق في التعاقد مع أحد لاعبي النصر في ميركاتو الشتاء.

وطلب جيرارد التعاقد مع عبدالله مادو لاعب النصر في ميركاتو الشتاء لتدعيم صفوف فريقه.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الاتفاق أرسلت استفسارًا إلى النصر بشأن مادو وموقفهم من بيعه.

وأفادت بأن إدارة نادي النصر لم ترد على استفسار الاتفاق حتى الآن.

وشددت على أن ستيفن جيرارد طلب من الإدارة التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ومحور الارتكاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة