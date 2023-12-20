ديوان المظالم يطلق بوابة “الجهات الحكومية الرقمية”

أعلن ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، عن إطلاق، بوابة "الجهات الحكومية الرقمية" والتي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.

في هذه المناسبة، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة.

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وأشار اليوسف إلى أن البوابة تهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والاسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة.

وأكّد اليوسف سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية.

يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم، أمس الثلاثاء، في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية .