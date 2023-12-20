أسوة بالمهن الأخرى.. مصادر لـ “الوئام”: تحركات من التعليم لفك ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية

كشفت مصادر خاصة لـ "الوئام" أن هناك مداولة حول مراجعة ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية للمعلمين بين وزارتي التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت المصادر أن تحركات وزارة التعليم تضمنت طلب إعادة دراسة قرار ربط العلاوة السنوية وفك ارتباطه بالرخصة المهنية للمعلمين بحسب المبررات التي ذكرتها، ومنها: أثر الرخصة على رواتب المعلمين، وردود الفعل في الميدان التعليمي، مشيرة إلى أن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية.

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وأوضحت أن من بين المبررات قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية، وأخيراً الممارسات في القطاعات المهنية (المهن الصحية، والهندسية… إلخ)، لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.

وكانت هيئة "تقويم التعليم والتدريب" قد أعلنت قبل أيام عن إتاحة فرصتَيْن لاختبار ‫الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتَيْن لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، ‏خلال عام 2024.