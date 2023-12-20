جسر الذكريات.. حدث استثنائي يلم شمل المتقاعدين في بلدية الخرج

نظمت بلدية محافظة الخرج ملتقى المتقاعدين الأول والذي أقيم بمقر البلدية كمبادرة شكر وعرفان وتقدير لكل مَن ساهم في خدمة البلدية طوال السنوات الماضية.

وشهد الملتقى حضور كبير من المتقاعدين من مختلف الأعمار الذين عاشوا قمة السعادة أثناء التقائهم بزملائهم والحديث معهم عن الذكريات الجميلة التي جمعتهم في فترة عملهم ببلدية الخرج.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله الزيد، أن إقامة ملتقى المتقاعدين الأول يعد أقل تقدير يقدم لهم نظير ما قدموا خلال مسيرتهم العملية التي كانت تحمل الإخلاص والتفاني في العمل.

وأشار أن مثل هذه المناسبات تُعد سمة تغرس في نفوس المتقاعدين الذكرى الجميلة وتجدد اللقاء بينهم وبين زملائهم الذين عاصروهم في فترة عملهم.

وأكد الزيد، أن ملتقى المتقاعدين من منسوبي بلدية الخرج سوف يستمر تنظيمه في كل عام ليكون حلقة وصل بين موظفي البلدية المتقاعدين.