10 جهات حكومية الأعلى أداء في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي

واصلت هيئة الحكومة الرقمية، فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، الذي تنظمه تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

وخلال فعاليات اليوم الثاني، كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن الجهات الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي.

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وجاءت في القائمة وزارات الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والحج العمرة، وتضمنت القائمة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإحصاء، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والسفارة السعودية في واشنطن، وجامعة القصيم، وجامعة طيبة.

وكرمت هيئة الحكومة الرقمية، في اليوم الثاني من ملتقى الحكومة الرقمية الجهات الحكومية الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وسلمتهم شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية.