“الطيران المدني” يصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر نوفمبر 2023.

وقالت هيئة الطيران المدني، إن إجمالي عدد الشكاوى التي رفعها المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 707 شكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي.

مؤشرُ التصنيف الشهري

ورصد المؤشرُ التصنيف الشهري، أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر نوفمبر وصلت إلى 100%، وحلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وجاءت طيران أديل، في المركز الثالث في التصنيف، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 38 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 91٪، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر نوفمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

تصنيف مقدمي خدمات المطارات

وفي مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر نوفمبر الماضي، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة لهيئة الطيران المدني بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة الشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

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وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة الشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

يهدف إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

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يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد 1929، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوَّعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعمًا من الهيئةُ العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات؛ أعدَّت الهيئةُ كتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعُمم على مشغلي المطارات، حيث يُحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.