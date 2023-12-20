رسميا.. نونو سانتو مدربا لنوتنجهام فورست الإنجليزي

أعلن فريق نوتينجهام فورست، بشكل رسمي عن تعيين نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، مدربًا للفريق خلفًا لستيف كوبر والتي تمت إقالته بسبب سلسلة النتائج السلبية الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

أصدر النادي بيان رسمي على موقعه الرسمي، قائَلا: "يمكن لنوتنجهام فورست تأكيد تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للفريق الأول اليوم".

أضاف: "ينضم نونو إلى النادي بعقد مدته عامين ونصف وسيتولى مسؤولية مباراته الأولى يوم السبت عندما يواجه فورست بورنموث على ملعب سيتي جراوند".

كان نونو سانتو يقوم بتدريب فريق وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، قبل الرحيل إلي السعودية لتولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد، قبل أن يغادر جدران النمور وتعيين مارسيلو جاياردو.