الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني: أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونيا

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، أن أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونيا بما يعادل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار للمملكة.

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وأوضح السعدون، خلال كلمته بملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، الذي تُنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة تشمل العديد من المجالات مثل التأشيرات السياحية والوكالات القانونية والصحة عن بعد، بالإضافة إلى بدء النشاطات التجارية وغيرها من الخدمات التي تقدم على مدار الساعة وبضغطة زر.

فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني م. ثامر السعدون: أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونيا#ملتقى_الحكومة_الرقمة#الإخبارية pic.twitter.com/856lxh0QG9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023

وتابع، أن الخدمات تشمل المنصات الحكومية والتي تعد نموذجًا متميزًا مثل منصة أبشر وتوكلنا وبوابة ناجز للخدمات العدلية التي تقدم أكثر من 160 خدمة عدلية وتغني عن 65 مليون زيارة وتوفر 90 مليون ورقة سنويًا.

وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، على أن الجهود التشاركية أسهمت في تقدم المملكة في مجال الحكومة الرقمية محليًا وإقليميًا ودوليًا في إطار رؤيتها 2030.

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