نجم النصر مهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد

يتأهب فريق النصر، لخوض مباراة الاتفاق، في بروفة جيدة قبل موقعة الاتحاد القوية في دوري روشن.

وبحسب ما نشرته تقارير ، فإن السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر ، يواجه شبح الغياب عن مواجهة الاتحاد، المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ووفقًا للتقارير، فإن ساديو ماني سوف يغيب عن النصر في مواجهة الاتحاد، الثلاثاء المقبل، حال حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة أمام الاتفاق، بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، حذر السنغالي ساديو ماني، من الحصول على بطاقة صفراء في لقاء الاتفاق وطالبه بتوخي الحذر من أجل عدم الغياب عن لقاء الاتحاد.