“التجارة” تغرم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار خلال المدة المحددة

وقعت وزارة التجارة، غرامة على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط،، قدرها 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا (14 يومًا لتوفير القطع ذات الطلب النادر).

وأكدت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن فرقها الرقابية تمكنت خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات، من ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار.

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وأوضحت أن المخالفة تمثلت في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.

وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقًا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.