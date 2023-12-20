الربيعة: منصة “نسك” الرقمية تهدف لإثراء تجربة الحج والعمرة

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن جائحة كورونا كانت أساس لإطلاق خدمة "اعتمرنا" الرقمية لتنظيم الدخول إلى الحرم والروضة وأداء العمرة، وكان لها أثر كبير في خدمة ضيوف الرحمن خلال تلك الفترة.

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وأوضح الربيعة، خلال كلمته بملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، الذي تُنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، أن خدمة "اعتمرنا" تطورت وتحولت إلى منصة "نسك" الرقمية لتقديم خدمات أعم وأشمل لإثراء تجربة زوار المملكة.

فيديو | ما سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك"؟ وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة يجيب #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/9JGwLs9BGW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023

وتابع، أن منصة نسك تهدف إلى تسهيل وتيسير كافة الخدمات المقدمة إلى حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين سواء أداء النسك أو الخدمات الإثرائية مثل زيارة الأماكن التاريخية والتنقل بينها بشكل مريح وسهل.

وانطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" الذي تُنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

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