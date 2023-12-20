٥ عروض لنجم الاتحاد للرحيل في الصيف

تلقي البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد، 5 عروض مُغرية للرحيل عن النمور الصيف المقبل، خاصة في ظل إنتهاء عقده مع الفريق في يونيو 2024

البرازيلي رومارينيو تلقي 5 عروض بواقع اثنين من السعودية، وواحد من كلٍّ من تركيا، وقطر، والإمارات للرحيل عن النمور.

البرازيلي رومارينيو لم يتخذ أي قرار بخصوص العروض التي تلقاها مؤخرًا، قبل معرفة موقف مسؤولي الاتحاد تجاه مستقبله.

المهاجم البرازيلي يمكنه التوقيع على أي عرض يصله في يناير، لكنه متمسِّكٌ بالاستمرار مع الاتحاد.

وبات البرازيلي رومارينيو الهداف التاريخي بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب بعد تجاوزه 100 هدف، من 200 مباراة، خاضها بقميص النمور، وحقق في صفوفه بطولتَي كأس السوبر ودوري روشن السعودي.