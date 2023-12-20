الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنوفر الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنه سيتم توفير الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي، موضحًا أن الوزارة نجحت في تخفيض التكاليف باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية ضمن ملتقى الحكومة الرقمية، إن لم يحدث ذلك لن يتم استقطاب السلعة، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على بدء العمل على 1200 مشروع لتحديد أماكن أنسب للطاقة الشمسية.

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وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "أمامنا خفض كبير للتكاليف في عملية إنتاج واستخراج وتوزيع ونقل الطاقة بكافة أنواعها مع تقليل الكلفة" موضحًا أن السعودية تقدم كلفة كهرباء منافسة وقريبة من سعر التكلفة.

وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"، وتتواصل اليوم بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.