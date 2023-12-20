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تفاصيل مونديال الأندية 2025 في نسخته الجديدة
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إنفوجرافيك
تفاصيل مونديال الأندية 2025 في نسخته الجديدة
20 ديسمبر 2023
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يترقب الجميع بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة وسط تغيير شكل المسابقة بشكل كامل.
صحيفة الوئام الالكترونية
رأي الوئام
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