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تفاصيل مونديال الأندية 2025 في نسخته الجديدة

20 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

يترقب الجميع بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة وسط تغيير شكل المسابقة بشكل كامل.

 