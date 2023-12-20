نجاح جراحة عاجلة لاستخراج “عظمة” ابتلعها طفل في الطائف

تمكن مجمع الملك فيصل بالتجمع الطبي الصحي في الطائف من إخراج قطعة من عظم ابتلعها طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، أثناء تناوله الطعام.

عانى الطفل لحظة دخوله الرعاية من صعوبة في التنفس واختلال في نسبة الأوكسجين بالدم نتيجة حدوث انسداد جزئي لمجرى الهواء بعد دخول قطعة العظم إلى الشعب الهوائية.

حول فريق جراحة الصدر في المجمع الطفل إلى قسم العمليات حيث أجريت له جراحة عاجلة لاستخراج قطعة العظم عن طريق منظار الشعب الهوائية، حيث تم استخراجها وإعادة نسبة الأوكسجين بالدم إلى النسب الطبيعية، وغادر المجمع بعد تماثله للشفاء.