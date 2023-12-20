إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير، اليوم الأربعاء، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

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وأكد أمير منطقة عسير، خلال مراسم الافتتاح، أن خطط التطوير في المنطقة تستهدف ربط المشاريع كافة بعضها ببعض لتطوير الصناعة باعتبارها إحدى أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي، والمساهمة في توفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامها مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم".

من جانبه عبر وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن فخره بإضافة مدينة صناعية جديدة بمنطقة عسير لما تمتلكه من مقومات تُعزز نمو وتطور الصناعة الوطنية.

وأكد وزير الصناعة أن المدينة الجديدة هي نموذج لقصة نجاح تنسج خيوطها وفق ما يتمتع به وطننا من مقومات كبيرة، وبما يطمح إليه القطاعان الصناعي والتعديني من واقع تنافسي مميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

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