الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي استعدادًا للنصر

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي اليوم الاربعاء على ملعبه الرديف بالنادي.

تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيرًا لمواجهة النصر مساء يوم الجمعة على استاد الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد بدأ بمحاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم التمارين الوقائية في الصالة الرياضية بالنادي.

بعد ذلك أدى الفريق الإحماء في الملعب ثم تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الكوماندوز في مواجهة النصر، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دروي روشن السعودي برصيد 24 نقطة بعد مرور 17 جولة.