رحلة امتدت 9 أشهر.. نيسان آريا أول سيارة كهربائية تسافر بين القطبين

تمكن زوجان من إسكتلندا من تحقيق إنجاز تاريخي بقيادة أول سيارة كهربائية على مدى طريق كامل يربط القطب الشمالي بالقطب الجنوبي، في رحلة استمرت لمدة تقرب من 9 أشهر.

انطلق كريس رامزي وزوجته جولي من القطب الشمالي في مارس، على متن سيارة "نيسان آريا" معدلة، صُنعت بمساعدة أركتيك تراكس (Arctic Trucks)، وهي شركة أيسلندية متخصصة في إعداد المركبات لأصعب الظروف على وجه الأرض.

الهدف من استخدام "أريا" كان تجسيد فكرة تعديل المركبات الكهربائية لتلبية احتياجات البحث والاستكشاف في المناطق القطبية، في سبيل تأهيلها مستقبلًا لأن تحل محل المركبات الديزل المستخدمة حاليًا.

وقد أطلقت الشركة الأيسلندية على الطراز المعدل هذا اسم "إيه تي 39"، لكن الزوجان قررا تسميته "سونريسا" أثناء رحلتهما، وهي كلمة إسبانية تعني "الابتسامة".

وصل الزوجان إلى القطب الجنوبي في 15 ديسمبر 2023، بعد قطعهما مسافة تجاوزت 17 ألف ميل (27 ألفًا و358 كيلومتر) خلال تلك الرحلة الاستثنائية.

استمرت الرحلة التي امتدت لتسعة أشهر واجهت التحديات المتنوعة بسبب الظروف الجوية في المناطق القطبية، وتغيرات المناخ، وانخفاض درجات الحرارة.

تأتي هذه الرحلة كتجربة تثبت قدرة السيارات الكهربائية على التحكم في الظروف الباردة، حيث تم تعديل "نيسان أريا" لتحمل درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.