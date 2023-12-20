بمشاركة أربعة فرق.. الرياض تحتضن السوبر الإيطالي في يناير المقبل

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، موعد مباريات مسابقة كأس السوبر التي تستضيفها الرياض بصيغتها الجديدة بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستلعب بين 18 و22 يناير المقبل وفق ما أعلنت الرابطة، بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.

وسبق للرابطة أن أعلنت في 13 مارس الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستكون مسرحاً لكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة المقبلة وبمشاركة أربعة أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس ابتداءً من 2024.

وسارت إيطاليا على خطا إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على مسابقة كأس السوبر ابتداءً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضًا عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضًا بين 10 و14 يناير.

وسيشارك في الكأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.

وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب الأول بارك في الرياض، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في يوم 22 من ذات الشهر.