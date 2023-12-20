مصر تجمع 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص بـ14 شركة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة التمويل الدولية، أنهت الدراسات الخاصة بطرح 50 شركة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن المؤسسة حددت قطاعات جديدة لإشراك القطاع الخاص فيها، منها المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين.

وأضاف أن الحكومة المصرية ستعلن عن الشركات التي بصدد طرحها الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر حققت 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتشمل القطاعات الجديدة التي حددتها مؤسسة التمويل الدولية لإشراك القطاع الخاص فيها، شركات المطارات، مثل شركة مصر للطيران، وشركات الاتصالات، مثل شركة المصرية للاتصالات، وشركات البنوك، مثل البنك التجاري الدولي، وشركات التأمين، مثل شركة مصر للتأمين.

وتهدف هذه الطروحات إلى جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في عام 2022 عن خطة لطرح 50 شركة حكومية في البورصة، على مدار 4 سنوات.

وحتى الآن، تم طرح 14 شركة حكومية في البورصة، منها شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي.